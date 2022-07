Juifs et musulmans, de la France coloniale à nos jours, une émission documentaire des élèves du lycée Lucie Aubrac pour le Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Comment ont évolué les relations entre les communautés musulmanes et juives, depuis la colonisation

française au Maghreb ? Cette dernière a commencée en 1830 en Algérie, 1881 en Tunisie et en 1912, une

partie du Maroc devient protectorat français. Au fil des législations françaises, des statuts variés sont

octroyés aux communautés juives et musulmanes, affectant les relations entre les deux. Avec les

indépendances, les deux guerres mondiales, et les migrations de membres de ces communautés en France,

les relations entre celles-ci ont également évolué.

C’est ce à quoi s’intéresse l’exposition « Juifs et musulmans, de la France coloniale à nos jours » (au

Musée National de l’Histoire de l’Immigration, jusqu’au 17 juillet 2022) qui revient sur plus d’un siècle

de relations entre les deux communautés et sur la façon dont la politique de l’État Français a pu influer sur

ces relations.

L’émission des élèves de première du lycée Lucie Aubrac interroge le rapport de chacun à la religion, les

interactions entre les différentes confessions, les multiples formes de patrimoines apportées à la France

par les religions juive et musulmane ainsi que les stéréotypes et discriminations liées à la religion.

En détail, les sujets abordés par les journalistes en herbe :

– « Art et religion, comment se monte une exposition dans un musée ? », interview de Malika Ziane, par

Loanne Dikoume Mbong et Julia Mercier. Malika Ziane est chargée de recherche documentaire et

assistante de l’exposition

– « Le Patrimoine juif et musulman en France », chronique d’Abderrahmane Dilmi et Kirian Lo

– « L’évolution culinaire dans les différentes colonies », chronique de Sarah Bazo et Marion Deltour

– « La cohésion sociale en France, en lien aux contextes religieux », discussion entre Matteo Buonanno, Mathieu De Figueiredo, Elyas Sow. Ali Doucoure, Stéphane Gnizako, Sébastien Wan et Ruben Raynaud ont également participé à l’élaboration de ce débat en faisant des recherches documentaires

– « Que pensent les gens de la relation entre juifs et musulmans aujourd’hui ? », micro-trottoir réalisé par

Aron Benattar, Inès Chouaï Inès Errafiq et Inès Haissoune

– « Le voile chez les juifs et les musulmans », chronique de Keren Nsimba Ntela, Hajar Laoukili et Reine

Alakoua

– « Les interactions entre les différentes religions à l’école primaire », reportage de Bintou Diakhate,

Amélie Duhamelle et Pauline Dugot

– « Que pensent les lycéens de la place de Dieu ? », recueil de témoignages par Joséphine Duval, Nadège

Richert et Jérémy Cheng. Les personnes interviewées n’ont pas accepté que leur voix diffusée à la radio,

c’est pourquoi leurs réponses sont lues par nos jeunes journalistes.

Animateur :

Mathieu De Figueiredo

Musiques :

– « Invidia », Anakronic Electro Orkestra- « Instrumental Berbère », de l’orchestre Symphonyat, dirigé par Tom Cohen

Émission réalisée le 2 juin 2022 dans la médiathèque Abdel Malek Sayad du Palais de la Porte Dorée, par

la classe de 1ère HGGSP (Histoire, Géographie, Géopolitique et Science Politique) du lycée Lucie

Aubrac de Courbevoie, dans le cadre du cycle d’ateliers d’éducation aux médias avec Radio Campus

Paris.

Un cycle d’ateliers de médiation et d’initiation radiophonique animé par Eléonore Genest et Pascal Grégis.