La Journée des Auteurs // 70e édition [JdA – BdA Sciences Po]

/// JOURNEE DES AUTEURS – 70e EDITION DU SALON LITTERAIRE DE SCIENCES PO ///

http:// journeedesauteurs.fr/

>>> EN BREF 🖋

A vos agendas ! La 70e édition de la Journée des Auteurs aura lieu le samedi 18 novembre 2017.

> Samedi 18 novembre, de 14h à 17h30

> Ouvert à tou.te.s et gratuit

> A la Mairie du 7e arrondissement, 116 rue de Grenelle

> Les livres seront vendus sur place par notre librairie partenaire, la Librairie Le Merle moqueur.

>>> LA JOURNEE DES AUTEURS 📖

La Journée des Auteurs est, depuis 1947, le salon littéraire des étudiant.e.s de Sciences Po. Il s’agit de l’un des évènements du Bureau des Arts Sciences Po, traditionnellement organisé dans les locaux de l’établissement en étroite collaboration avec l’administration et la bibliothèque de l’université. Cette année, la Journée des Auteurs aura lieu le 18 novembre dans les salons de la mairie du VIIe arrondissement de Paris.

>>> POUR UN XXIe SIECLE ROMANESQUE ✨

Nous avons trouvé intéressant d’interroger le roman à l’heure de l’hyperconnectivité et de l’accessibilité accrue à une technologie toujours plus avancée. En tête des ventes annuelles de livres avec plus d’un quart des parts de marché, le roman est, aujourd’hui encore, un incontournable. Au-delà du genre littéraire auquel il se rapporte, le romanesque est associé à l’imagination débordante, aux aventures rocambolesques et à tout ce qui sort de l’ordinaire, mais aussi à la solitude et au calme que requièrent son écriture et sa lecture. Or, à l’ère d’internet et du divertissement presque omniprésent, quelle est la place du romanesque ? Auteur.e.s, héro.ïne.s, lieux et thèmes : quels sont les ingrédients des romans contemporains ? Écrit-on et lit-on un roman aujourd’hui comme on le faisait au siècle dernier ?

Notre ambition est de faire de notre soixante-dixième édition une célébration du roman sous toutes ses formes et de développer une réflexion critique afin de cerner les perspectives du romanesque dans les décennies à venir, avec l’espoir que le XXIe siècle sera, indéniablement, romanesque !

>>> EDITION ANNIVERSAIRE 🎉

1947 – 2017 : si la Journée des Auteurs a bien changé depuis sa naissance, elle n’a pas pris une ride ! Nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre pour souffler nos 70 bougies.

>>> PROGRAMMATION 📚

Maxime Abolgassemi

Claire Bauchart

Yahia Belaskri

Clément Bénech

Claire Berest

Ugo Bienvenu

Anne-Laure Bondoux

François-Henri Désérable

Arthur Dreyfus

Patrick Fauconnier

David Foenkinos

Olivier Guez

Yannick Haenel

Hédi Kaddour

Alexandre Lacroix

Simon Liberati

Carole Llewellyn

Jon Monnard

Christophe Ono-dit-Biot

Clément Oubrerie

Christophe Pradeau

Mathieu Sapin

Joann Sfar

En savoir plus : http:// journeedesauteurs.fr/ auteurs/

>>> INFOS PRATIQUES 🗓

> Horaires :

Samedi 18 novembre 2017

14h – 17h30

> Lieu :

Mairie du 7e arrondissement de Paris

116 rue de Grenelle

75007 Paris

> Accès :

Métro : station Varenne (ligne 13), Solférino (ligne 12)

Bus : arrêt Grenelle – Bellechasse (bus 69), Solférino-Bellechasse (bus 63, 68, 69, 83, 84, 94)

Venir depuis Sciences Po : 8 minutes à pied