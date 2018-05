Joshua Abrams’ Natural Information Society 07.05.18

Depuis quelques années Joshua Abrams fait vivre le groupe « Natural Information Society » dont chaque album est plébiscité par la critique. Construite autour du gumbri, un instrument traditionnel marocain et autour d’une certaine idée du minimalisme dans le jazz, la musique de Natural Information Society développe une voix nouvelle. Après avoir collaboré avec les plus grands noms du jazz de Chicago comme Hamid Drake, Fred Anderson, Nicole Mitchell, Ernest Dawkins, David Boykin ou Rob Mazurek; Joshua Abrams impose donc sa propre esthétique et sa conception du jazz. Nous l’avons rencontré il y a quelques semaines à l’occasion de son passage au festival Banlieues Bleues, on vous invite à partager cette conversation.