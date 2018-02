Johnkôôl : DJ PAB – lovyouz

DJ PAB – lovyouz

Mixtape pour Johnkôôl Records / Radio Campus Paris

Tracklist :

Gigi D’agostino – Grattino Dag

MPIA3 – Acid Badger

Green Velvet – Destination Unknown

Southstylers – Pounding senses (DJ PAB edit)

Walt & Feliz – Expansion (DJ PAB edit)

Gigi D’agostino – Spostamento

Walt & Feliz – Endless (DJ PAB edit)

Pavo & Zany – 99.9 (DJ PAB edit)

Headliner – Speaka (DJ PAB edit)

Dutch Masters – Humper (DJ PAB edit)

Dutch Masters – Resort to the beat (DJ PAB edit)

Southstylers – Crystal (DJ PAB edit)

Southstylers – Nok Joe Douwn (DJ PAB edit)

Lowriders – Don’t Get Back

Dutch Masters – Rock beat (DJ PAB edit)

ACL Team – Wrong Tone

SMF – Hahaha!

Février 2018