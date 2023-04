JO 2024 : une course à la puissance

une émission des étudiant·e·s de l’Université Sorbonne Paris Nord

Crédit photo : Anne Jea. – Own work, CC BY-SA 4.0

Les Jeux Olympiques d’été 2024 se dérouleront comme nous le savons à Paris. Une aubaine pour les françaises et les français, les franciliennes et les franciliens. Ou peut-être avant tout des contraintes et des motifs d’inquiétude ? Et surtout une formidable occasion pour les nations autant que pour les athlètes d’étaler leur puissance.

Les étudiant·e·s de l’université Sorbonne Paris Nord ont exploré les enjeux sportifs, écologiques, sécuritaires, sociaux et sociétaux autour de l’organisation et de la tenue de cet événement majeur.

Au programme :

– Les JO 2024, une aubaine pour les sportifs amateurs : interview de Melvyn par Zarha

– La réutilisation des infrastructures des jeux : chronique d’Hugo

– La place des femmes transgenres dans les Jeux Olympiques : chronique d’Anaïs co-écrite avec Diana et Steve

– La surveillance mise en place pour les JO : chronique de Nelle

– Doit-on boycotter les JO 2024 ? Une table ronde avec Karobi, Synda et Bénédicte

– Connaissez-vous bien les jeux olympiques ? Un quizz animé par Océane avec Steve et Ludovic aux réponses

L’émission a été réalisée par Mohammed, Safa et Inès, avec Coralie et Nadjelika en coordinatrices.

Musiques :

– Feel da vibe – Sun Wave

– Born this way – Lady Gaga

– Cold heart (PNAV Remix) – Elton John & Dua Lipa

– Pass the dutchie – Musical Youth

– Paris c’est magique – Ninho

Un cycle d’ateliers réalisé le 14 février et le 17 mars 2023, animé par Eglantine Laval et Pascal Grégis dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques de Radio Campus Paris.