« Jeunes sous influence » et « LGL Gaming », les émissions des élèves du collège Françoise Héritier

Au programme aujourd’hui !

En première partie :

Jeunes sous influence, une émission sur le monde de l’influence, présentée par Kewe et réalisée par Nolan.

Sofiane interviewera Celya et Lily au sujet de leurs carrières d’influenceuses. Campbell et Imaé feront sur chronique sur les arnaques des influenceurs et Noëlline vous présentera la météo !

Musique : « Room 69 » – Tayc

En deuxième partie :

LGL Gaming, une émission sur les jeux-vidéos, présentée par Rissel, et réalisée par Djeylan et Jad.

Mohammed animera un débat avec Shamsdine et Yassine à propos des qualités et des défauts du jeu GTA 5. Zakarya et Aymane feront une chronique sur l’entreprise Epic Games et le jeu Fortnite.

Bonne écoute !