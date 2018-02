Le jeu de la musique et du hasard

Paraphraser Marivaux, voilà qui est digne du Tropical Club. George et Andy, tout comme le plagiste Xavier, ne sont jamais à court d’idées pour essayer de vous étonner. Cette semaine, l’équipe avait 20 titres en boutique. Chacun d’entre eux a choisi ses titres sans dire aux autres ce qu’il avait pris. Chaque titre a été numéroté et mis dans le grand sac de plage du Tropical Club. Pour choisir les titres, Andy avait ramené son dé 20 faces non truqué. Chacun leur tour, ils ont lancé le dé du destin qui vous offre la programmation de ce soir. Bref c’est le hasard qui va bosser. Parce que ce n’est pas sur ces trois feignasses qu’il faut compter…

Sache, toi qui va ré-écouter cette émission que nous ne savions rien. Ni l’ordre. Ni les titres que le dé allait choisir. Cette émission a été réalisée sans le moindre trucage, avec l’aide de Raphaël Enthoven, les frères Bogdanoff et Lucette du Loto. Même les sujets de discussion seront complétement random Musique, Serbie, Sport, Hot-Dog,… Ne cherche aucun lien, tu n’en trouveras pas.

La playlist du hasard :

Vaiteani – O vai (George)

Brian Wilson – Kokomo en espagnol (Andy)

Holy Gang – Free Tyson Free (Xavier)

Pastaga Players – Player Mix Down (Andy)

Bill Halley and the Comets – Rock Around The Clock (Andy)

Death Grip – Takyon Death Yon (Xavier)

B.O Devil Man Cry Baby – Devil Man No Uta (Xavier)

Poolside Temple – Temple Gold (Xavier)

Et en parlant de hasard, c’est l’occasion de vous parler de Hasard Ludique. Note donc dans ton agenda le 3 mars au Hasard Ludique que de 20h à 2h du matin, 4 artistes, présentés par Tourtoisie Music, te donnent rendez-vous (Alice et moi, Buvette, Grand Soleil et Lockhart). Radio Campus te fait même gagner des places si tu les contactes sur concours@radiocampusparis.org

Et c’est 128 avenue de Saint-Ouen, dans le 18e.