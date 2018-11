Jean Noël Cognard L’insaisissable 03.12.18

IL débute sa carrière discrètement dans le champ du rock dès la fin des années 70, puis en 1984 se produit une première rencontre avec un grand nom du free jazz européen: Michel Pilz, rencontre qui ne sortira en disque qu’en 2010. Si Jean Noël Cognard n’a pas cessé de jouer durant les années 90 et 2000 c’est pourtant à la racine de cette décennie qu’on parvient enfin à le suivre grâce à la création de son propre label… Et encore… Aucun de ses disques ne sort sous son nom, Empan, L’Etau ou Brigantin… Comme si l’homme voulait rester un oiseau de nuit. Et puis ces titres étranges comme des manières de Haï-Ku « L’émerveillement d’une attente déçue « ou « figer le métal d’apport »; ou ses rencontres avec Barry Guy, les frères Bauer ou keith Tippett… Rock, free rock, free jazz, prog ou tout à la fois, ce soir nous tentons de piéger l’insaisissable dans notre studio.