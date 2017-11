Jazz&Co : Giovanni Di Domenico // 04.12.17

Giovanni Di Domenico fait partie de ces musiciens qui ne semblent pas avoir de frontières. Il est difficile de lui coller une étiquette. Plutôt free jazz avec « Tetterapadequ », éléctro avec « Going », contemplatif et un brun minimaliste avec « Delivery Health », ses collaborations vont de Jim O’Rourke à Alexandra Grimal.

Dans l’un de ses derniers projets « Abschattungen » il rassemble ce que lui ont inspiré « Lanquidity » de Sun Ra et « The Feed Back » du Gruppo Di Improvvisazione Nuova Consonanza pour en faire sa propre synthèse. On l’a donc invité pour qu’il nous parle de son univers en perpétuelle expansion.