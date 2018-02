Jazz Et Peinture 12.02.18

Peut-il y avoir des points communs entre ces deux disciplines artistiques que sont le jazz et la peinture? On parle parfois de couleur musicale et de mouvement des formes picturales, bref la note bleue aurait-elle une représentation visuelle? Nous en parlons ce soir avec Jean Yves Bosseur auteur de plusieurs ouvrages traitant d’art visuel et de musique, il est lui-même compositeur dans le champ contemporain mais c’est bien de jazz dont nous allons parler ce soir. Nous construisons cette discussion autour de deux mouvements: dans un premier temps nous parlerons de ces musiciens de jazz qui sont aussi peintres: Daniel Humair, Cel Overberghe et Marion Brown. Puis dans un second temps nous allons nous intéresser à ces peintres qui sont devenus musiciens: a.R. Penck, Alan Davie ou markus Lüpertz.