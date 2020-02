Jazz libre et Québec libre: une cause commune 24.02/20

En 1967, invité à visiter l’exposition universelle qui se tenait à Montréal, le général De Gaulle fit un discours qui allait immédiatement entrer dans l’histoire. Pendant de longues minutes et de la façon la plus directe, il encouragea les Québécois dans leur efforts pour se libérer, pour affirmer leur désir d’indépendance, allant même jusqu’à comparer l’atmosphère montréalaise à celle de la libération française. Le discours se terminait par le fameux « Vive le Québec libre», il provoqua une onde de choc diplomatique.

Il faut dire que la pensée indépendantiste québécoise n’était pas un épiphénomène. À la croisée des chemins entre la volonté de défendre une langue, une culture, sous-tendue par les mouvements de décolonisation et parcourue de sensibilité très diverses, elle va s’incarner non seulement dans le discours politique mais aussi artistique ; des poètes, des musiciens vont s’en emparer. Parmi eux : le Quatuor de jazz libre du Québec. Nous étions à la fin des années 1960. La notoriété de ce groupe ne dépassa pas vraiment les frontières du Québec et jusqu’à une période relativement récente sa discographie était plus que mince.

À l’occasion de la sortie sur le label Tour de bras d’un coffret sur le Quatuor de jazz libre du Québec, Musique-politique – anthologie 1971/1974, nous avons décidé de revenir sur l’histoire très passionnante de ce groupe, une histoire qui comme on va le voir n’est pas uniquement musicale.

Notre invité : Eric Fillion, auteur de Jazz libre et la révolution québécoise.

Il est historien, chercheur à l’Université de Toronto et a consacré de nombreux travaux à l’avant garde québécoise en général et au Quatuor de jazz libre du Québec en particulier.

Programmation musicale:

-Quatuor De Jazz Libre Du Québec – concert à Montréal nord 10 mars 1971 (extrait de « musique politique anthologie 1971/74 »)

-Quatuor De Jazz Libre Du Québec – Stalisme Dodécacophonique (extrait de l’album « quatuor de jazz libre du Québec »)

-Raôul Duguay & Le Quatuor De Jazz Libre Du Québec – 24 Janvier 1971 (extrait de « poèmes et chant de la résistance »)

-Quatuor De Jazz Libre Du Québec – concert au petit Québec libre 9 juillet 1972 (extrait de « musique politique anthologie 1971/74 »)

-Quatuor De Jazz Libre Du Québec – les retrouvailles (extrait de quatuor de jazz libre du Québec 1973 »)

-Robert Leriche, Claude Simard, Jean Beaudet, Mathieu Léger – Intervallée (extrait de l’album « danses »)

emission proposée par Olivier Delaporte et réalisée par Robin Ferrari

Le livre de Eric Fillion: « jazz libre et la révolution québécoise »

m éditeur

