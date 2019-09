Jazz et musiques libres à Berthelot : saison 3! 23.09.2019

Jazz and Co est toujours aussi fier d’être partenaire du festival Jazz et Musiques libres à Berthelot pour cette troisième saison! Pour notre première émission de l’année, nous recevrons notamment Yochk’o Seffer, saxophoniste de Magma ou encore leader du regretté Neffesh Music (parmi tant d’autres projets) qui sera à l’honneur de la programmation montreuilloise de cette année. L’occasion de revenir sur sa si riche et atypique carrière et ses projets actuels. Tout en n’oubliant pas d’éclairer au mieux la programmation encore une fois incroyable de ce jeune festival bien installé dans le calendrier automnal des amoureux de musiques libres!