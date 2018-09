Jazz And Co La rentrée 1ère partie 07.09.18

C’est la fin des vacances mais pas des réjouissances, jazz and co fait sa rentrée en douceur avec trois numéros consacrés à l’actualité de ces derniers mois et de la rentrée. Au programme ce soir, les récents albums du tromboniste français Fidel Fourneyron et du percussionniste américain Mark nauseef, grand écart quand tu nous tiens… la superbe réédition d’un album important du jazz européen des seventies: Jiri Stivin « 5 ran do cepices » et enfin un hommage à deux grands noms du jazz disparus cet été: Randy Weston et Tomasz Stanko.

les titres:

—Fidel Fourneyron Souris

-Fidel Fourneyron Baleine

de l’album « Animal »

http://www.fidelfourneyron.fr/projet/animal/

-Jiri Stivin Shadow of dogs and people

de l’album « Five Ran Do Cepices »



-Tomasz Stanko Bushka

https://www.discogs.com/fr/Tomasz-Stańko-Music-81/release/517752

-Randy Weston « Little Susan de l’album « Little Niles »

https://www.discogs.com/fr/Randy-Weston-Little-Niles/release/3167696

-Randy Weston « Blue Moses » de l’album « Spirits Of Our Ancestors »

https://www.discogs.com/fr/Randy-Weston-The-Spirits-Of-Our-Ancestors/release/2661884

Mark nauseef 13.50

http://www.relativepitchrecords.com/releases/rpr1065.html