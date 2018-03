Jamais 2 sans 3 pour les Electric Boys

Il y a un mois, le Tropical, pardon le Tropicana Club (choisissez le nom que vous préférez), s’illustrait avec une innovation radiophonique : mélanger le bingo pour les vieux avec une émission musicale. Pour cela, prenez un George, un Andy et un Xavier. Chacun des participants vient avec des titres qui sont numérotés et mélangés dans un grand sac. Bien sûr, il vous faut ensuite un dé 20 faces évidemment et pour la suite… laissez le hasard faire. L’émission était en direct et sans aucun trucage puisque seules des mains innocentes ont pu tirer le dé, le tout sans contrôle d’huissier. En résulte une émission cocasse avec un coup du destin pour les Electric Boys. Néanmoins, vous pourrez constater que le hasard fait souvent bien les choses.

La playlist du hasard #2

Back to Dungary High – Queens of the stone age

After the disco – Broken bells

Freaky Funksters – Electric boys

Corcovado – Astrud Gilberto & Stan Getz

Livreur de nem

Every kind of people – Robert Palmer

The party – Jean Tonique (feat. Dabeull)