Soundtrack : Jamie XX – Idontknow

Synthèse d’une soixantaine de jours chez soi, à s’interroger sur l’avenir et maintenant, en ressassant passé et sensations. Résumé d’émotions liées à l’enfermement et au repli physique sur soi. Troubles quant à l’incertitude de « l’après », à l’arrivée d’un monde étrangement déconfiné.

Texte et photos: Léa Signe