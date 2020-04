Soundtrack : Donna Summer – I Feel Love

Soins pour le visage, pour la peau, pour le corps, étendue des produits existants et des bienfaits qu’ils prétendent procurer. Une immersion dans le milieu du refus de l’imperfection, dans l’univers des pores resserrés et du teint éclatant. Et de la joie de prendre du temps pour soi.

Texte et image : Léa Signe