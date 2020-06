J’AI VU le racisme et les violences policières

A l’heure des rassemblements mondiaux pour demander justice pour George Floyd, et toutes les autres victimes des violences policières, il est nécessaire de ne pas rester silencieux face à l’impunité des forces de l’ordre, au déni de justice et aux abus de pouvoir discriminants.

En France aussi, nous avons un passé colonialiste esclavagiste à ne pas oublier..

Parce qu’il est essentiel d’élever la voix à ce sujet, de ne pas se taire face à l’injustice, et d’agir au quotidien pour combattre les discours haineux, cette chronique est une dénonciation de l’hypocrisie de nos institutions et un plaidoyer pour l’égalité.

Soundtrack : Deathwish – Bulma

texte et photos : Léa Signe