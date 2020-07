Cet épisode s’attache à l’élan d’énergie positive nécessaire pour donner à chaque jour du sens à l’existence. Et une force de lutter contre l’injustice, les inégalités. Une chronique qui fait le choix de la bienveillance et de la tolérance, de la joie et de la gaîté, quitte à s’éloigner de celleux qui ne partagent pas ces préférences.

texte et photo : Léa Signe