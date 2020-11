Independenza 9 avec Metodkilla aux platines et à la prod. Nous allons vous faire découvrir avec une sélection de sons de ses membres fondateurs, un peu de l’histoire du Secteur Ä, un collectif de Hip-Hop français, un modèle musical et économique. Il y aura aussi le S-One Project de la dj S-One, un album qu’avec des rappeuses. Notre rap est revendicatif et porteur de messages, nous vadrouillerons en musique entre les Etats-Unis et l’Angola et ouvrirons Independenza avec des nouveautés en rap français. Nouveau Swift Guad et Paco pour l’album Balafrés, notre premier titre ce sera Matraque et LBD et nous aurions aimé qu’il ne résonne pas aussi bien avec l’actualité.

Animée par Anne-Sophie Mattéi