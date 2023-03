Independenza 30, avec Metodkilla et J Hart nous invitons Dj Shean, le Dj et producteur le plus productif du rap français.

Le Sully Sefil « J’voulais » c’est lui, le « Volte Face’ de Busta Flex et Disiz… c’est lui aussi! Et à votre avis le Diam’s et Admiral T c’est qui?! Sans parler des prods de Dj Shean avec des featurings comme Erick Sermon, Smif N Wessun, Boot Camp Clic… son cv c’est la playlist idéale d’une bonne soirée.

Independenza l’emission de l’indépendance artistique.

Animée par Anne-Sophie Mattei