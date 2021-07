Independenza 16 avec en première partie Dj First Mike qui tourne avec Sefyu, Rohff… Dj sur Mouv, il anime Coffee Show et le First Mike Radio Show. Il nous passe 30 minutes de rap indépendant, une sélection de dingue! Ensuite nous filons à New-York chez J Hart pour du son indé US. Et pour terminer notre Independenza, Metodkilla mon binôme de son vous a concocté pour cette dernière de la saison une heure de mix de folie.

Animée par Anne-Sophie Mattéi