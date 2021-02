Independenza 12 entre Marseille, New-York et Paris.

Nous serons à Marseille avec Dj Djel AKA Diamond Cutter pour un mix exclusif. Ensuite nous vous raconterons avec Metodkilla aux manettes un peu de l’histoire de la Fonky Family, la FF.

J Hart sera en direct de New-York et nous passera ses nouveautés indépendantes du rap US. Nous retrouverons ensuite Metodkilla aux platines pour une sélection de ses titres préférés. Ouverture du set avec le titre Tu leur diras de Sako extrait de son nouvel album Méta enchainé avec le Spin Off de Faf La Rage Damiani et Dj Djel. Il y aura aussi le nouveau Swift avec Cenza OSIRUS, Furax Barbarossa….

Et comme nous venons de perdre un pan de notre histoire musicale nous conclurons l’émission avec un mix de morceaux de Tonton David. Il continuera à nous accompagner avec son énergie positive. Pensées aux siens, cagnotte letchi en ligne pour les accompagner.