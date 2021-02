Independenza 11 entre les Pays-Bas, New-York et Paris avec aux platines Metodkilla, JHart et Dj Propo’88.

Propo’88 ouvre Independenza, Dj et Producteur de Hip-Hop néerlandais il est membre du Da Shogunz Crew. C’est aussi le Dj de Blabbermouth, Kick Back et du Certified Craftsmen. Disponible sur Bandcamp son 45 tours Still People avec Dutch Beatsmith et le MC Wild Delux. Le LP Certified Craftsmen arrive bientôt chez RuckSack Records.

Ensuite J Hart nous passera sa sélection de sons US en direct de son studio avec vue sur la skyline à New-York. Comme il hosted le tout pas besoin de Shazam! Et pour finir Metodkilla sur le mix. Avec 30 mn de Mf Doom de l’opération Doom Stay à Czarface et 30 mn de rap français/US.

Animée par Anne-Sophie Mattéi