Independenza 10 avec 2 heures de musique non-stop. Avec Metodkilla nous avons invité JHart le Dj et producteur de New-York, animateur du Big Bang Show et Soul Intellect dj de JP Manova et membre du collectif l’Uzine.

Ouverture des festivités avec JHart, il nous fera découvrir ses sons préférés de 2020 de West Side Gun à J Cole et ensuite direction la West Coast avec Soul Intellect, un mix avec du G Funk, Dj Battelcat…

Et pour finir, Metodkilla mixera une heure, spécial Q-Tip donc du Tribe Call Qwest, Janet… et aussi Gracy Hopkins le rappeur le plus West-Coast de France!