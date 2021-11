In the mood for films // l’amour dans les teen movies

Ce mois-ci, on vous parle de l’amour adolescent et de ses représentations cinématographiques!

Au sommaire, une interview de Jeanne Le Gall et Léa Chesneau, 2 des 5 programmateurs.rices du festival Smells like teen spirit, qui se déroule au grand action entre le 30 octobre et le 3 novembre.

Mais retrouvez aussi des débats sur l’amour et de l’adolescence, autour de 4 films: La Fureur de Vivre de Nicholas Ray, The Breakfast Club de John Hughes, Nowhere de Gregg Araki et US Go Home de Claire Denis.

Bonne écoute!