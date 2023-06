Hush Now & Feel by Rose Bonbon & Gélatine//émission et Playlist du 26/05/23

Qu’est-ce qui éveille les sens dans la vibration sonore et qu’est-ce qui rend une musique sensuelle? « Un morceau devient sensuel quand on ose laisser transparaître la fébrilité » (Antoine Pesles)!!! Dans cette émission spéciale « Hush Now & Feel » Rose Bonbon & Gélatine creuse le sujet avec quelques pépites représentatives!

Emission et Playlist du 26 MAI 2023//Artiste – Titre

Fink – Hush Now

Fink – So Long

Grae – Your Hands

Leftlovers – Dennis Lloyd

Macy Lu – Soleil

Le Narciss – I Miss You

Mathieu Saïkaly – Mama Oh I Swear

Her – Jeanie J

Her – Blossom Roses

Her – Five Minutes

Jan Blomqvist – Time Again

Joy Crookes – Anyone But Me

Demi Lovato – Anyone

Palome featuring Thomas Larose – Don’t need Luv

CamelPhat & Edelbrook – Cola

Au/Ra – Panic Room

Lana Del Rey – Blue Jeans

Figures – Jessie Reyez

Rosenfeld – Like U

Gabriels – In Loving Memory