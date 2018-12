HSND #06 Les voix de luttes avec Rocé // 08.12.18

Dans ce deuxième volet consacré aux chants de luttes, on a eu le plaisir de recevoir le rappeur Rocé pour nous parler de la compilation Par les damné.e.s de la terre. Des voix de lutte : 1969-1988, sortie début novembre. Il était accompagné d’Aurélien des Disques du Yeti et d’Antoine du label Hors Cadres, deux explorateurs qui ont travaillé à l’élaboration de cet ambitieux projet.

Une discussion autour de l’héritage des morceaux issus de mouvements sociaux oubliés, la recherche souvent compliquée des ayants droits ou encore les belles rencontres humaines initiées par ce disque. Bien plus qu’une simple compilation, ce projet raconte des chapitres oubliés du « roman national », il ravive des voix invisibles, grave des notes ayant rythmé les luttes.

Ce clip de 2010 illustre la démarche de Rocé à travers deux de ses obsessions, la rage de la prose et les vinyles poussiéreux.

Extrait de la note d’intention du mini-livre qui accompagne le disque :

« Ce projet, musical et de patrimoine, répond à un besoin : (re)donner la voix aux nouvelles générations qui évoluent en France avec une absence d’identification, un oubli de l’histoire de leurs parents dans le paysage politique et culturel qu’elles traversent en grandissant. Il écrit une autre histoire de la musique en français. A la jonction des luttes de libération des pays d’origines, des luttes ouvrières, des exils, il cristallise une époque où les luttes bâtissaient des fraternités, des affirmations, de la dignité, des liens entre les peuples opprimés et des convergences que l’Histoire des livres scolaires ne dit pas. Il est important à mes yeux de transmettre ces moments de tous les possibles afin d’en imprégner la morosité dans laquelle grandissent les nouvelles générations.



Les enfants des diasporas et ceux des travailleur.euse.s ouvrier.ère.s ont besoin d’avoir des espaces de transmission de l’histoire de leurs parents. Ces parents qui ont sacrifié des années dans des luttes ou dans l’exil et qui ont choisi pour leurs enfants une intégration dans la discrétion et pointée vers un futur sans le poids d’une lourde mémoire. Le passé ne se transmet pas facilement lorsqu’il est emprunt de tabous et qu’on pense ses enfants libres, sauvés, car nés en France. Mais les combats de nos aînés, à la vue des luttes actuelles, sont précieux et utiles. Le présent se débrouille mieux lorsqu’il a de la mémoire. »

Rocé