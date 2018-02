DES HOMMES ET DES SONS / EPISODE 2 : S. ZOVIGHIAN & F. PERACHE

« Le souvenir de mon grand-père m’est revenu par les oreilles «

A l’occasion de la Semaine du Son et du festival Longueurs d’Ondes de Brest, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous ont proposé une série spéciale d’émissions, intitulée « Des hommes et des sons ». Tout au long du mois de février, Trente-Sept Deux prolonge la fête du son, en rediffusant les portraits diffusés au sein de cette série.

Cette semaine, on réécoute Sabine Zovighian et François Pérache, respectivement la réalisatrice et l’auteur de la série “De guerre en fils” primée dans la catégorie Fiction Francophone, aux derniers Phonurgia Nova Awards.

Tour à tour, ils ont soufflé dans nos micros tendus et un peu tremblants leurs secrets d’enfance et leurs secrets radio. Et quelque fois, les deux en même temps. Vous n’entendrez pas Sabine et François vous déclamer des monologues en alexandrins comme ils le font sur les planches. Ils vous raconteront plutôt comment ils se sont retrouvés nez-à-nez avec un micro, avec une histoire à raconter, avant de vous dévoiler leurs astuces de faux-débutants.

Et pour aller encore plus loin :

Un portrait réalisé par Virgil Blanc et Clara Lacombe

En diffusion le mardi 6 février 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM