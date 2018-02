DES HOMMES ET DES SONS / 5ème EPISODE : Louis-Olivier Desmarais

« Le son se connecte avec ma vie spirituelle, notamment à travers les sons de la nature »

A l’occasion de la Semaine du Son et du festival Longueurs d’Ondes de Brest, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous ont proposé une série spéciale d’émissions, intitulée « Des hommes et des sons ». Tout au long du mois de février, Trente-Sept Deux prolonge la fête du son, en rediffusant les portraits diffusés au sein de cette série.

Cette semaine, on réécoute Louis-Olivier Desmarais, auteur de l’oeuvre “Abbaye » primée dans la catégorie Découvertes Pierre Schaeffer, aux derniers Phonurgia Nova Awards.

On quitte le temps gris de Paris direction un Québec sous la neige pour retrouver Louis-olivier. Vous n’entendrez pas le vent glacé ni le moteur ronronnant des souffleuses à neige qu’il perçoit de la rue. Vous l’entendrez vous parler des sons de sa vie, du plus minuscule au plus entêtant, les premiers qui l’ont marqué, ceux qui résonnent encore en lui et ceux qui gravitent autour. Guitariste depuis l’adolescence, aujourd‘hui Louis-Olivier fait des silences et des bruits ses propres instruments.

Pour réécouter son oeuvre « Une quête », c’est par ici.

Et pour découvrir les oeuvres diffusées dans le portrait :

Les sons de Paris, Kiz

L’origine des neiges, Louis-Olivier Desmarais

A particule of love, Louis-Olivier Desmarais

Something for your M.I.N.D, Superorganism

Un portrait réalisé par Laura El Feky

En diffusion le mardi 27 février 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM