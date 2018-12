Rentrée de Hit Sale : d’habitude avec Sébastien, on parle plutôt de Tom Cruise, de films de voiture des années 1970 ou de Dwayne Johnson. Mais cette fois, on parle plutôt hiérarchie culturelle et jugement de goût à travers ‘Livin’ on a Prayer’ de Bon Jovi.

Ecriture et montage : Maureen Lepers