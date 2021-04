HISTOIRES DE : TRAP MUSIC // 26.04.2021

HISTOIRES DE #48

C’est dans les méandres d’Atlanta et de ses sonorités Trap que l’on est pour cette 48e. Car c’est bien dans le Sud des Etats-Unis que la Trap naît. Parfois sombre mais surtout descriptive de la situation des quartiers où vivent une partie des afro-américain.e.s, la Trap est l’exutoire de nombreux artistes dès la fin des années 2000.

Et, pourtant, l’histoire semblait mal commencer car les Etats du Sud des Etats-Unis (Tennessee, Géorgie…) ont longtemps été écartés et dé-considérés musicalement. D’où la fameuse phrase d’André 3000 après qu’Outkast s’est fait huer en récupérant son Source Awards (meilleur groupe de l’année en 1995) : « The South got something to say ». Le Sud a quelque chose à dire !

PLAYLIST

Three Six Mafia – “Tear da club up 97’” (in Chapter 2: World Domination, 1997 chez Hypnotize Minds)

Lil Jon & & the East Side Boyz – “Get Low”, 2003

OUTKAST – “ATliens” (in Atliens, 1996, Arista Records)

T.I– “Trap Muzik” (in Trap Musik, 2003, Grand Hustle)

Young Jeezy feat Akon – “Soul Survivor” (in Let’s Get It: Thug motivation 101, 2005, The Island, Def Jam)

Gucci Mane feat Young Jeezy – “So Icy” (in The Hood Classics, 2015 chez Bricksquad)

Migos – “Commando” (in YRN 2 “Young Rich Niggas 2”, 2016, auto)

araabMUZIK – “Let It go” (in Electonic Dream, 2011, auto)

Booba feat Kaaris – “Kalash” (in Futur, 2012 chez Tallac Records)

Nate Dogg – Hardest man in Town (1997)

Gabriel Garzon Montano feat Sampa The Great & Amber Mark – “Aguita remix” (in Agüita EP 1, 2021 chez Jagjaguwar)

Future – “Mask Off” (in FUTURE, 2017 chez Epic)

Offset & Metro Boomin – « Ric Flair Drip » (in Without Warning, 2017 chez Slaughter Gang/Epic)

A VOIR …

Le documentaire « Lost In Traplanta » sur Arte.fr !

Une émission présentée par Mylène, Rony Astasie, Martina Alteri et Jonathan Landau.