HISTOIRES DE : SUMMER FORMAT (JUILLET)

HISTOIRES DE : Et ouai c’est l’été !

(JUILLET)

Ah ça y est … Les vacances que vous attendiez tant sont enfin arrivées… Fini les réunions qui durent des plombes pour ne rien dire, de la tape dans le dos (hypocrite) de Jean-Pascal à la machine à café, de ces journées tellement chargées qu’elles en finissent par être trop courtes…

On a décidé de vous chouchouter et de vous accompagner pour ces vacances (on est comme ça). Alors le temps d’un été, « Histoires de » vous propose des émissions en format court chaque jeudi à 18h00. Des podcasts à écouter, réécouter, aimer et partager à vos copains, copines et amours de vacances.

Avec tout notre amour <3

L’équipe d’Histoires de.

Playlist des podcasts de JUILLET :