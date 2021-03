HISTOIRES DE # 47

Ce lundi 29.03, on vous partage notre rencontre avec l’artiste DIRTSA. Artiste coup de cœur de ce début d’année DIRTSA navigue entre plusieurs styles (hip hop, lofi, rnb…) sans être cloisonnée. Finaliste présente dans le top 10 du Festival Ricard Live Music, on revient tout au long de cette interview sur ses influences musicales, les valeurs qui sont le socle de sa musique et son parcours.

RDV ce lundi 29.03 à 21h00 !