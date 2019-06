HISTOIRES DE : PUNK NOIR // 19.06.2019

HISTOIRES DE #28

La fin de saison arrive à grand pas… Pendant tout l’année, on aura exploré plusieurs styles musicaux des quatre recoins du monde. Mais … il nous manquait une excursion sur fond de riffs de guitares en mode punk.

Mercredi prochain, on parle de la scène Punk Noir qui émerge dans les années 70. L’ensemble de l’équipe « Histoires de » reviendra sur son évolution jusqu’à aujourd’hui avec quelques surprises sonores au rendez-vous.

Alors, oui. On vous avait déjà parlé rapidement du groupe Death l’an dernier, mais c’était sans le regard spécialiste de William qui anime l’émission punk Pretty Vacant sur les ondes de Campus !

On échauffe les muscles de nos cordes vocales, on révise nos riffs et classiques et on se retrouve mercredi 19 juin à 21h00 pour clôturer la saison sous forme de bouquet final !

En attendant, on vous laisse avec cet épisode de Pretty Vacant, l’émission punk de Radio Campus Paris qui retrace l’évolution des groupes punks anglais >> https://www.radiocampusparis.org/pretty-vacant-n4-u-k-part-2-27-12-2018/.