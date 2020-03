HISTOIRES DE : MUSIQUE AFRO PERUVIENNE//18.03.20

HISTOIRES DE #34

Des chroniques, des mixs, des anecdotes … l’équipe confinée d’Histoires De est là ce mercredi 18.03 pour vous envoyer des bonnes ondes (vous l’avez ?).

On est au Pérou pour cette prochaine, et on va naviguer entre Histoire coloniale du pays, sa population afrodescendante et leurs musiques discriminées, isolées puis glorifiées.

On évoquera de grandes dames comme Susana Baca et Victoria Santa Cruz et des groupes mythiques comme ceux de Chinchivi (de la famille Ballumbrosio) et de Novalima.

Le mercredi 18.03 prochain on sera donc bien là avec vous et c’est tout ce qui compte pour nous.