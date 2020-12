HISTOIRES DE : MIX & COUPS DE COEUR // 07.12.2020

HISTOIRES DE #44

Fin d’année oblige, on a réfléchi.

On s’est posé.e.s un tas de questions : quelle thématique on aborde, avec qui et pourquoi ? La dernière sur le dancehall par exemple c’est un peu ça : parler de cette musique qui a influencé toute une partie de la musique « actuelle » (on aime pas trop ce mot disons contemporain ?) mais, qui est chargé de sens en termes de résilience sociétale. Les premiers soundsystems sont issus du 100% DIY sur une ile de la Jamaïque délaissée. Tout comme les textes qui sont clairement le journal de bord de ce que vit la société jamaïcaine. Bref on va pas faire le bilan de cette émission, mais vous pouvez la réécouter > ici. 🙂

Malgré le contexte, et pendant nos émissions confinées, on a aussi beaucoup réfléchi à la façon dont chacune des thématiques d’émission raconte justement une histoire de notre société à un instant T ? Avec une bonne dose de kiffe aussi (ne nous mentons pas). Parce qu’en réalité, on a fait le chemin inverse : « comment le titre que j’écoute en boucle peut me raconter quelque chose qui dépasse l’envie de whiner, chanter, pleurer, ou même me rebeller » ?

On en a eu des titres de ce style, et toute l’année. D’ailleurs, même sans concerts et possibilité de faire leurs promos, les artistes nous ont régalé. C’est ce qu’on vous partage dans cette émission : nos titres « régalades musicales de l’année » dans des styles, vous l’entendrez, parfois différents de ce que l’on a pu passer toute cette année.

Pour cette émission du 07.12.2020, on vous transmet donc nos coups de cœur. Martina est partie à la recherche du temps perdu avec l’artiste jamaïcain Protoje. Non loin de là, Rony nous entraine dans le côté sombre du rap martiniquais d’Evil P et la drill de l’américain Pop Smoke. Et, Mylène questionne les apparences avec l’artiste colombienne Lido Pimienta.

Mais, vous verrez, il n’y a pas que ça. Car on aime quand c’est varié, quand ON whine, chante, pleure et qu’ON se rebelle…

2020 nous a peut-être appris ceci ? Penser autrement notre société : le collectif avant tout (et avec des artistes qui nous transportent et nous parlent c’est encore mieux nan ?) 🙂

PLAYLIST dans l’ordre de diffusion

Alicia Keys, Good Job (ALICIA, 2020, RCA Records)

Profeys, Règle du jeu (Bamboocha, 2020)

Flavia Coelho, DNA (DNA, 2019, PIAS)

Protoje, Still I wander (In Search Of Lost Time, 2020, RCA Records)

Lido Pimienta, Pelo Cucu (Miss Colombia, 2020, ANTI Records)

Shabaka & The ancestors, The coming of the strange ones (We Are Sent Here By History, 2020, Impulse!)

Thundercat, King of Hill (It is What it Is, 2020, Brainfeeder)

Lianne La Havas, Paper Thin (Lianne La Havas, 2020, Warner Music)

Les Frères Smith, Mutation (Mutation, 2020, Amour & Son)

David Walters, Manyé (Soleil Kréyol, 2020, Heavenly Sweetness)

Alewya, Sweating (2020, Because)

Art Melody, Som Zita (Football Club Paysan, 2020, Miaou Records/Tentacule Records)

Busta Rhymes feat ODB, Slow Flow (Extinction Level Event 2 : The Wrath of God , 2020, Conglomerate)

Varnish La Piscine, Ordre Supreme (Metronome Pole Dance Twist Amazone, 2020, Colors Records)

The Blue Notes, Here I Am (Truth As Come to Light, 1977, Glades)

Benny the Butcher feat Freddie Gibbs, One Way Flight (Burden of Proof, 2020, Griselda Records)

Pop Smoke, Welcome To The Party (Meet The Woo, 2020, Republic)

Evil P, Dix (2020, Ayom)

Wizkid, Ojuelegba (Ayo, 2014, E.M.E)