HISTOIRES DE : MIAMI BASS // 24.04.19

HISTOIRES DE #26

Capitale du brassage culturel caribéen, Miami se veut comme une ville ancrage grâce à une population venant de Cuba, d’Haïti, Amérique centrale, Antilles françaises … Dans les années 80, un nouveau style musical émerge dans ses rues : la Miami Bass. Ce mercredi soir, auditeurs-trices, Histoires de se met donc en mode hip-hop/electro/funk sous les conseils de notre « sample man » Rony.

Au programme, on revoit nos classiques et le contexte de naissance de ce style à base de boites à rythmes. Comme une bonne nouvelle n’arrive pas seule, Dj Gone Crazy nous gratifiera d’un mix spécial pour l’occasion (oui, oui c’est bien notre spécialiste de la grime du Histoires de #19) !

