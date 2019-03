HISTOIRES DE: JAZZ CARIBéEN // 27.03.19

HISTOIRES DE #25

Pour sa 25e, Histoires de vous pose une colle et teste vos connaissances en jazz … caribéen.

Méconnus ou adoubés, délaissés ou adorés, les artistes des scènes antillaises sont pourtant nombreux. Le temps de cette émission, on vous propose donc de revoir quelques classiques, s’arrêter sur des pépites et de prendre le temps de discuter avec Franck Nicolas. Ce trompettiste a déplacé quelques montagnes l’an dernier en faisant une grève de la faim. Objectif : montrer la sous-représentativité des artistes caribéens sur la scène française, entre autres … Il nous parlera de ses méthodes et inventions musicales (dont le jazz ka et le jazz bélé) et reviendra, notamment, sur la création de son dernier album empli de belles collaborations ! Quelques lignes ne suffiront pas à vous retracer tout son parcours donc rendez-vous ce mercredi 27 mars à 21h00 !