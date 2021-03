HISTOIRES DE: IN A DISCO MOOD//01.03.2021

HISTOIRES DE #46

Le point commun entre Donna Summer, les Daft Punk et Snoop ? La musique disco. C’est ce style que l’on explore le temps de cette émission.

Nous ne pouvons pas encore nous rencontrer dans les studio de la radio, nous ne pouvons pas non plus sortir danser et vous non plus. Alors nous avons décidé que si nous ne pouvons pas aller en soirée et bien ce soir c’est la soirée qui s’invite chez vous. Dans votre salon, depuis votre canapé, bercée par les voix de Jonathan, Rony et Martina animées, comme d’habitude, par Mylène vous allez pouvoir vous caler dans l’ atmosphère Disco en toutes ses déclinations. Nous parlerons de ces origines, de son innovation, de sensualité, de mode, de television et même de politique.

En passant par des artiste le plus classique comme Donna Summer on va vous conduire dans le coulisses de ce genre musical sensuelle et plein de mots au sens double qui se répètent pour chauffer son auditeur. Vous allez reconnaitre que plusieurs artiste même les moins attendu sont passé par là. La musique Disco comme musique de libération des formes canonique, la musique Disco comme musique de perdition mais aussi comme moyen pour se laisser ailler et affirmer enfin sa personnalité de femme et d’artiste.

La chronique simple? bien sure elle est là, plus riche que jamais! Je suis sûre que vous avez déjà quelque idée par la tête. On parlera de celui qui est à l’origine de tout:le synthétiseur. Et puisque cette musique n’existe pas sans son contexte on fera un petite immersion dans la mode de l’époque. Fermez les yeux, baissé les lumières de chez vous et vous verrez surgir soudain dans votre pièce la boule à facette… ce soire c’est DISCO MOOD!!



PLAYLIST :

Chaka Khan, I’m Every Woman, 1978 (Warner Records)

Herbie Hancock, Ready or Not – Feets Don’t Fail Me Now, 1979 (Columbia)

Anita Ward, Ring My Bell, 1979 (TK Disco)

Donna Summer, I Love to love you – Love To Love You, 1975 (Casablanca)

Diana Ross, I’m Coming Out – Diana, 1980 (Motown)

Daft Punk, One More Time – Discovery, 2001 (Virgin) contient un sample de:

Eddie’s John, More Spell On You, 1979, (Intercord)

https://www.youtube.com/watch?v=JYya05epoZ8

Chic, Everybody dance – Chic, 1978 (Atlantic)

Sylvester, You Make Me Feel, 1978 (Fantasy)

Freddie Gibbs feat ScHoolboy Q, Gang Signs, 2021 (Warner Records)

Valerie June, Call Me A Fool feat Carla Thomas, 2021 (Fantasy Records)

Chaka Khan & Rufus, Ain’t no Body 1983 (Warner Records)

Les références clips cités pendant l’émission :

Michael Jackson, Rock With You, 1979 > https://www.youtube.com/watch?v=5X-Mrc2l1d0

Daft Punk, Giorgio Moroder, 2013 > https://www.youtube.com/watch?v=zhl-Cs1-sG4

Une émission présentée par Mylène, Martina Alteri, Rony Astasie, Jonathan Landau.

Bon écoute!