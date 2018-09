HISTOIRES DE : GRIME //03.10.2018

HISTOIRES DE #19 Premier album (XL Recordings) remarqué de Dizzee Rascal qui n’a alors que 19 ans.

Histoires de fait sa rentrée pour cette nouvelle saison qu’on espère aussi riches que la précédente ! Votre rendez vous mensuel sur l’histoire des musiques noires sera désormais un mercredi par mois de 21h00 à 22h30 avec la fine équipe de chroniqueurs-ses à savoir Martina, Arthur, Rony et Landry.

Pour cette première, on démarre la saison de manière assez forte en décibel et en rythme puisqu’on va explorer l’histoire de la grime, ce style musical anglais underground.

Née au tout début des années 2000, la grime c’est ce style qui a vu émerger des artistes essentiellement venus de Londres au flow rapide sur des sonorités mélangeant basse, jungle garage, dubstep et hip hop. Très underground, elle naît dans un contexte de bouleversement des sociétés à l’échelle mondiale. Mais, la grime est aussi et finalement un doigt d’honneur à la culture anglaise bien pensante, des artistes comme Dizzee Rascal, Lethal Bizzle et Wiley ne se gênent pas pour s’exprimer de façon crue sur des prods acides.

Qui dit nouveau créneau, dit aussi nouveau format. Cette fois-ci, retrouvez en deuxième partie d’émission, l’interview d’un spécialiste passionné. Ce soir c’est Dj Gone Crazy. Dj hyperactif, il est tombé dans la grime en 2009 et devient passionné de ce style, il en connaît aussi bien les précurseurs que les novices.

Réalisation : Jonathan

PLAYLIST à venir !