HISTOIRES DE : GQOM // 22.05.2019

HISTOIRES #27

« Histoires de » vous entraîne dans l’underground de la musique sud africaine actuelle. Cette culture musicale moins visible, celle qui naît dans les rues de Durban et de l’inventivité de ceux-celles qui la crée. Alors, pour faire écho à notre émission de l’an dernier sur la house de Chicago, on vous amène en Afrique du Sud, dans un concentré qui mêle house, musiques traditionnelles zouloues et hip hop : c’est le Gqom.

Du mode de diffusion du GQOM aux caractéristiques musicales en passant par l’importance de l’influence de Durban, on verra aussi que le Gqom se pense en tant que culture à part entière. Rendez-vous ce mercredi 22 mai à 21h00.

En attendant … petite mise en bouche afin de caler vos pas de danse (histoires d’être synchro sur la playlist de l’émission).