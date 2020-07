HISTOIRES DE // été 2020

HISTOIRES DE

Summer 2020

Comme la saison dernière « Histoires De » revient sur la période estivale pour vous partager ses histoires sur les musiques noires. Dans un format un peu spécial, on a décidé de tendre notre micro, pour laisser la parole aux autres membres de la radio afin qu’ilselles nous disent le titre, le groupe ou l’artiste de musiques noires et de « Black Music » (comme on l’a d’ailleurs défini dans notre dernière émission de la saison), qui résonnent en euxelles et pour quelles raisons…

Tout au long de l’été, retrouvez ici les podcasts et les tips de Mickaël, Martina, Jacques, Tom, Elodie qui vous racontent leurs histoires de musiques noires.

RDV en direct un jeudi sur deux en alternance avec l’émission « 1am » à 18h00 !

PLAYLIST

Jeudi 09 juillet : Mickaël, « University » de Paula Clarke, 1983 (Oak Sound)