HISTOIRES DE : David Walters « Soleil Kréyol » // 15.04

HISTOIRES DE #38

Mercredi 15.04. Le Printemps s’est installé, le confinement aussi. Période étrange et salvatrice, on en profite pour continuer de vous partager nos coups de cœur, nos histoires de samples et suivre le fil des artistes qui marquent l’histoire des musiques noires à leur échelle, modestement mais durablement. Parmi eux, il y a bien sûr Manu Dibango et Bill Withers à qui l’on fera un clin d’œil.

Ce mois d’avril, on continue aussi de nous plonger dans les sorties de ce premier trimestre et, après la compilation « Chinal Ka » d’Erick Cosaque parue en décembre dernier sur le label Heavenly Sweetness (cc Carte Blanche), on choisit de s’arrêter sur une autre sortie du label : « Soleil Kréyol » du multi-instrumentiste David Walters.

Un retour soigné inscrit dans la sphère musicale de cet Atlantique Noir (cf. Paul Gilroy) où David Walters et Bruno Patchworks réunissent des bouts de cet espace profondément ancré dans une histoire douloureuse. Hybride et créole, ce nouvel album est à la fois une pièce d’archives de sa propre famille caribéenne et une conjugaison d’explorations vécues.

Malgré ce confinement, on a pu échanger avec David Walters de tout cela. Une discussion où on a parlé créolité, de ses collaborations et évoqué de grandes dames comme Nina Simone et Cesaria Evora (entre autres).

En 2e partie d’émission, l’équipe d’Histoires De continue son émission confinée en vous proposant un hommage à Bill Withers (par Martina), une histoire de sample (par Rony – cap sur New-York d’ailleurs), et une playlist qui accompagne nos situations de confinement (par nous tous.tes).

Et si, pour conclure et au lieu du désormais traditionnel « prendre soin de vous » on vous disait plutôt «de questionner cet instant » (en restant chez vous et écoutant Radio Campus Paris) ? 😊

