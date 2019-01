HISTOIRES DE: BRASS BAND à la Nouvelle-Orléans //30.01.2019

HISTOIRES DE #23

C’est sur le continent américain à la Nouvelle-Orléans que l’ensemble de l’équipe s’installe pour cette nouvelle émission. Ville phare qui a vu la naissance du jazz, elle n’en reste pas moins ancrée dans un renouvellement musical constant. Alors laisser vous conter l’histoire des Brass Band de la Nouvelle-Orléans mercredi 30 janvier de 21h à 22h30.

On parlera bien sûr de cette culture des Brass Band et leurs influences mais aussi du crew des Hot 8 Brass Band qui sera de passage sur Paris le 6 février prochain et enfin, le groupe toulousain Les Fanflures Brass Band seront eux nos invités !

Comme d’habitude retrouvez la chronique sample de Rony, l’éclairage musical et historique d’Arthur et d’autres chroniques préparées avec soin 😉

PLAYLIST à VENIR …