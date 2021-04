HISTOIRES DE : BLASé // 29.04.2021

HISTOIRES DE #49

10 minutes et 25 secondes. C’est le temps qu’il faut à Archie Shepp et Jeanne Lee pour poser leur manifeste. 10 minutes 25 secondes c’est le temps qu’il faut pour saisir le poids et la force de Blasé leur titre de 1969. Pour ce 49e épisode d’Histoires de, c’est donc à cette pièce maitresse du free jazz que l’on s’intéresse.

PLAYLIST

« Blasé » Archie Shepp , 1969 chez « Actuel » BYG

Avec Jeanne Lee au chant

Chicago Beau & Julio Finn – harmonica

Dave Burrell – piano

Lester Bowie – trompette

Malachi Favors – contrebasse

Philly Joe Jones – percussions