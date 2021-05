HISTOIRES DE : At last but … la 50e ! // 24.05.2021

HISTOIRES DE #50

… et la dernière !

Ca y est ! C’est le 50e et le dernier épisode de votre émission favorite ! Pour l’occasion, notre fine équipe s’est entouré.e.s des potes. Jacques (Carte Grise) nous a parlé des Bad Brains, Sylvain (d’Hémisphère Sound) est revenu sur l’album posthume de Tony Allen, Eliott (de Super Yoyotte et son orchestre) a évoqué la puissance du maloya à travers Grèn Semé, Hugues a décrypté la dernière combinaison Armand Hammer & Alchemist et puis, Tom nous a aussi convaincu que l’album « Promises » de Pharoah Sanders est un opus à avoir dans sa playlist.

Vous entendrez aussi des clins d’œil de Profeys, Di#se, Les Frères Smith, Lady B et Bouddha du groupe Cminaire. Merci !

En deuxième partie, on a prolongé l’émission avec André et Paul des Fonds de Tiroirs, vous savez « l’émission qui déterre des vieux machins ». Avec eux, on est parti.e.s sur la route des émeutes de Détroit (été 1967) pour en comprendre comment elles ont influencé le paysage musical de Détroit ensuite. Une émission qu’on a préparé avec plaisir grâce aux fonds musicaux et archives de la Médiathèque Musicale de Paris.

La playlist complète de cette 50e est juste après ce texte !

Pour finir et clôturer cette dernière, on ne va pas faire de long discours (en fait si). On veut juste vous dire que depuis 2016, Histoires De vous conte et décrypte l’histoire des musiques noires et leurs influences sur les musiques d’aujourd’hui. Et que ça a été un kiffe de pouvoir partager tout cela avec vous. On espère que vous avez appris autant que nous nous en avons appris, que vous avez découvert des artistes autant que nous et que les épisodes d’Histoires De continueront d’être une petite pièce d’archives qui vous ont raconté l’histoire des musiques noires dans les années 2010.

Merci aux artistes qui ont été nos invités et à leurs pépites musicales partagées. Merci à ceuxcelles (les copains, proches…) qui nous ont fait découvrir des titres tout au long de ces 5 saisons.

Merci à nos partenaires qui ont parfois rythmé ces saisons (Le Tamanoir et le festival Africolor entre autres). Et aux attaché.e.s presse et labels.

En un mot et du fond du cœur, merci 😮

Signé l’équipe d’Histoires De (Martina, Rony, Jonathan et Mylène)

s/o à Arthur, Landry et Yelena

PLAYLIST dans l'ordre de diffusion Awori & Twani, Sawa (in Ranavalona, Galant Records, 2021) Profeys, Ciel (in 19h85, 2021) Di#se, Génie (in Parfum, Yotanka - Urban Pias, 2019) Dirtsa, Sic Parvis Magna, 2021) Tony Allen &Nah Eoto, Mau Mau (in There is No End, Decca, 2021) Les Frères Smith, No waiting (in Mutation, 2020) Chronique d'Eliott Janon : Grèn Sémé & Gael Faye, Poussière (in Poussière, Lusafrica, 2019) Chronique d'Hugues Marly : Armand Hammer/Alchemist, (in Haram, Backwoodz Studioz, 2021) Chronique de Jacques Bouillié : Bad Brains, Sailin' On (in Bad Brains, Bad Brain Records, 1982) Chronique de Tom Nouvian : Pharoah Sanders & Floating Points, Movement I (in Promises, Luaka Bop, 2021)

ARCHIVES

Interview de Dirtsa dans l’émission #47 : https://www.radiocampusparis.org/histoires-de-recoit-dirtsa-01-04-2021/

Extrait du freestyle live Bouddha Cminaire & Lady B dans l’émission #30: https://www.radiocampusparis.org/histoires-de-rap-au-cameroun-30-10-2019/

Extrait émission sur le New Jack Swing #35 : https://www.radiocampusparis.org/histoires-de-new-jack-swing-19-02-20/