HISTOIRES DE: ARTISTES & PROJETS MUSICAUX A SUIVRE EN 2021//04.01.2021

HISTOIRES DE #45

Happy new Year!

L’équipe d’« Histoires De » vous souhaite une très belle année 2021. Pour cette émission de rentrée, on vous a choisi quelques artistes et/ou projets à suivre en 2021.

Pour bien démarrer l’année, nous partageons avec vous la découverte des artistes qui, selon nous, ont du potentiel. Qu’ ils.elles se soient déjà affirmé.es au niveau national et/ou international, qu’ils.elles soient plus ou moins connu.e.s, en tout cas on pense qu’en 2021 ils.elles vont cartonner !

De l’hommage à l’esclave rebelle Gaspar Yanga par D Smoke à la highlife hybride de Dunnie en passant par le flow acéré de la rappeuse Eesah … Nous y avons mis notre grain de sel et nous avons même demandé quelques avis autour de nous, parmi nos amis, pour réussir à vous offrir un panorama plutôt vaste .Si 2020 avait une ambiance incertaine on est sûr.es d’une chose : 2021 continuera de nous régaler musicalement. Alors bien sûr c’est une sélection non exhaustive, on espère juste que vous pourrez y faire de belles découvertes et aussi suivre les actus de ces artistes.

Belle écoute !

TRACKLIST

dans l’ordre de diffusion

Jack Harlow – “Whats poppin” in Thats What They All Say (Atlantic)

D Smoke & Snoop Dogg – “Gaspar Yanga” in Black Habits (WoodWorks Records/Empire)

Alpha Wann – « apdl » in Don Dada Mixtape Vol.1 (Don Dada Records)

Benjamin Epps – « Kennedy en 2005 » in Le Futur EDGE- « Compliqué » in OFF (Goldstein Records)

Actrice – « Chez Moi » (Trucha Corp)

Dirtsa – « Meghan Markle »

Eesah – « Maladie »

T2i feat Elzo Jamdong – « Paysage Perdu » in Fruit

Anaïs Sylla – « Regards Croisés » – in Anaïs Sylla (Ori Records)

Dunnie – “Overdose” – in Four

Dr Jazz – “(I Dey) For your love” (Omojoye Entetainement)

Bigroots – « La Dot » (Trucha Corp)

Liam Bailey – “Champion” In Ekundayo (Big Crown Records)

Une émission présentée par Mylène, Martina Alteri et Rony Astasie.