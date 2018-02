HISTOIRES DE : 1977, la House de Chicago // 11.02.2018

HISTOIRES DE #14

Au même moment que la commercialisation du reggae, c’est à base de machines électroniques et de pied de nez à l’Amérique conservatrice de Reagan que la House de Chicago se répand.

1979. Un autodafé de vinyls disco est réalisé à la mi-temps du match de baseball qui oppose les Chicago White Sox aux Detroit Tigers. Organisé par l’animateur radio Steve Dahl, cet événement résonnera à la fois comme la chute de la musique disco et l’affirmation du contexte xénophobe qui règne alors à Chicago.

Ce dont Steve Dahl ne se doute certainement pas, c’est l’ampleur que commence à avoir la House. Initié par les Dj’s Frankie Knuckles et Larry Levan, la House se définit alors comme un mélange de tubes disco et de samples additionnés aux synthétiseurs et autres boite à rythmes…

Une histoire que vous pourrez écouter ce dimanche 11 février à 21h00 sur Radio Campus Paris.