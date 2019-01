HISTOIRES DE #22

Après l’émission spéciale Noël et cette période de fêtes, Histoires de revient en douceur pour 2019 avec une sélection de titres commentés et replacés dans leurs contextes de l’époque, pour qu’Akiyo, Denzel Curry, Nora Dean et Steps Ahead n’aient plus de secret pour vous !

En deuxième partie d’émission, c’est la sélection de Yelena & Mylène spéciale Biguine Party qui frétillera vos oreilles. On se retrouve ce mercredi soir de 21h à 22h30. All we want for 2019 is you !

PLAYLIST à VENIR …