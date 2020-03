HISTOIRES DE : Shabaka & The Ancestors // 02.04.20

HISTOIRES DE #37

Mois de Mars, confinement oblige et mélomanes que vous êtes, vous passez en revue tous les albums et titres que vous n’avez pas eu le temps d’écouter ces derniers temps. Comme nous, vous avez peut-être été saisis par l’abondance des sorties au tout début de la période confinement : Childish Gambino, Jay Electronica, Gangrene …

Dans cette foisonnante production musicale, Shabaka & The Ancestors nous a saisi. Ouai. On en a eu des frissons, un état presque fiévreux nous demandant « serait-ce des symptômes du covid-19 ? » (oui elle était facile…) Ceci dit, on s’est dits qu’on allait décortiquer « We Are Sent Here By History ».

Sorti le 13 mars dernier sur le classieux label new-yorkais Impulse! (John/Alice Coltrane, Charles Mingus, Pharoah Sanders…), WASHBH c’est la poursuite du processus de réflexion du saxophoniste londonien Shabaka Hutchings sur notre place en tant qu’être humain sur cette Terre (tiens ?) et notre façon de percevoir l’Histoire. C’est celle des « vaincus » que Shabaka et le groupe sud-africain The Ancestors choisissent d’ailleurs de narrer …

Alors, jeudi 02.04 à 18h00, on fait un saut dans l’Histoire de l’Humanité en mélodies et en transe. Soyez-là.

Shabaka & The Ancestors, « We Are Sent Here By History », mars 2020, Impulse!